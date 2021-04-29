شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأخضر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الخميس عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي أبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على السياسة النقدية توسعية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق الآسيوية، بينما يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة رسمية في اليابان للاحتفال بيوم شوا.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 33 مليون دولار نيوزيلندي متوافقة مع التوقعات مقابل 201 مليون دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير الماضي، كما أظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.69 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 2.38 مليار دولار نيوزيلندي.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 2.0 مقابل 8.4 في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتي عكست آنذاك انكماش بما قيمته 4.1، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 1.0% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات من التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.5%، بينما أوضحت مؤشر أسعار الصادرات تسارع وتيرة النمو إلى 11.2% مقابل 5.5% في الربع الرابع، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8%.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.25% ليربح 12.88 نقطة ويصل إلى المستوى 5,132.12، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.17% ليربح هو الأخر 6.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,463.10.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.62% ليربح 180.06 نقطة ويصل إلى المستوى 29,251.40، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 5.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,187.21.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.38% ليربح 47.84 نقطة ويصل إلى المستوى 12,693.98، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.40% ليربح هو الأخر 28.13 نقطة ويصل إلى المستوى 7,092.80.