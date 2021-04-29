شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 29-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج تشكيله لموجات صاعدة بتداولات يوم أمس لنلاحظ اقترابه من الهدف الأول المتمركز عند 131.90 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا.

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التذبذب الجانبي لحين تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي ومن ثم ليبدأ بتسجيل أهداف إيجابية جديدة بانجذابه نحو 132.60 و 133.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.30 و 132.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد