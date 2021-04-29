شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الحاجز-تحليل - 29-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استمر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتشكيل ارتداد إيجابي ليقترب بذلك من الحاجز المستقر عند 151.80 كما هو واضح بالرسم المرفق, نذكر بأن ثبات هذا الحاجز سيجبر السعر على تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة لنتوقع تكبده بذلك لعديد من الخسائر والتي قد تبدأ من 150.20 و 148.70 على التوالي.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد من جديد ليزيد من فرص تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 152.90 و 153.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 150.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز