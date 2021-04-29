شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقبل العزم الايجابي– تحليل - 29-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تذبذب سعر البلاتين بشكل بطيء قرب مستوى 1225.00 ليحافظ بذلك على ثباته الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 1195.00 وليزيد من فرص تشكيله قريبا لاندفاع صاعد بهدف الوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية والمتمثلة بمستوى 1290.00 و 1350.00 على التوالي.

ما يدعم ترجيحنا الصاعد اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من البدء بتحقيق الأهداف الإيجابية كما هو متوقع سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1270.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد