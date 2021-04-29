الاقتصاد

سعر النحاس يستأنف الارتفاع– تحليل- 29-4-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النحاس ارتفاعه لنلاحظ تجاوزه حاليا لمستوى 4.5000 ليؤكد بذلك انتقاله للمسار الصاعد الجديد وليدعونا لانتظار تحقيقه للأهداف الإضافية والتي تتمركز حاليا حول 4.6400 و 4.8500 على التوالي.

 

يعتمد صمود المسار الصاعد على ثبات الدعم المتمركز حاليا عند 4.4200 بالإضافة إلى استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4800 و 4.6400

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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