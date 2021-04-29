شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الارتفاع– تحليل- 29-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النحاس ارتفاعه لنلاحظ تجاوزه حاليا لمستوى 4.5000 ليؤكد بذلك انتقاله للمسار الصاعد الجديد وليدعونا لانتظار تحقيقه للأهداف الإضافية والتي تتمركز حاليا حول 4.6400 و 4.8500 على التوالي.

يعتمد صمود المسار الصاعد على ثبات الدعم المتمركز حاليا عند 4.4200 بالإضافة إلى استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4800 و 4.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد