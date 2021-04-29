شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار اللحوم في مصر اليوم الخميس 29 - 4 -2021 وذلك مع استقرارا فى كلفة الأصناف بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وتراوح سعر الكيلو بين 100 – 150 جنيها حسب النوع.

وسجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقر سعر الاستيك والبفتيك عند 130 -150 جنيها للكيلو، والضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسعر كباب الحلة عند 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وزارة التموين أعلنت وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين، بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا من الشركات والمصانع الحكومية مما سيعزز المخزون من السلع الغذائية لفترات طويلة.