شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع الثقة في الأعمال في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 2.0 مقابل 8.4 في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتي عكست آنذاك انكماش بما قيمته 4.1، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.