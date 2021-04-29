شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري النيوزيلندي خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر آذار/مارس والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 33 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 201 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض 181 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 33 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.69 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 2.38 مليار دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.68 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.50 مليار دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.65 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.30 مليار دولار نيوزيلندي.