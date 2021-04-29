شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف الأول – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية يوم أمس ليتخطى هدفنا الأول المنتظر عند 0.9100 ويستقر دونه، معززاً التوقعات بامتداد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 0.8990 كمحطة تالية، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، بينما يمثل الثبات دون 0.9130 شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9020 والمقاومة 0.9130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط