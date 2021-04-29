شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الاندفاع الصاعد – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي ليتخطى مستوى 0.7765 ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.7835، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7900.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7745.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7760 والمقاومة 0.7870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد