شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف الأول – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليصل إلى حاجز 68.00، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تتواجد عند 69.00 ثم 70.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 65.25، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.70 والمقاومة 68.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد