شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليلامس مستوى 64.50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 65.60، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 67.95 كمحطة تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 61.85 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.40 والمقاومة 65.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد