شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على حافز إيجابي – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية بعد التماسك فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 27.00، مع التذكير بأن الثبات فوق 25.50 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.90 والمقاومة 26.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد