شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي بعد الارتكاز على مستوى 1765.00، ليتخطى مستوى المقاومة الفرعي الذي يظهر بالصورة ويؤكد إعادة إنعاش السيناريو الإيجابي من جديد، في طريقه لزيارة مستويات 1800.00 ثم 1838.00 كأهداف رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1773.00 ثم 1765.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد