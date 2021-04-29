الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 29-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بقوة لينجح بملامسة هدفنا الممتد عند 1.2300 ويضغط سلباً عليه الآن، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 1.2210.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.2430.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2220 والمقاومة 1.2370

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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