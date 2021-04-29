شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بقوة لينجح بملامسة هدفنا الممتد عند 1.2300 ويضغط سلباً عليه الآن، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 1.2210.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.2430.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2220 والمقاومة 1.2370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط