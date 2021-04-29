الاقتصاد

الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 29-04-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل جيد يوم أمس واقترب من هدفنا المنتظر عند 109.22، ونلاحظ أن السعر ارتد هبوطاً ليشير إلى التحول نحو الانخفاض من جديد، في طريقه لاختبار مستوى 107.70 مبدئياً.

 

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 109.22 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة على المدى اللحظي والقصير.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا