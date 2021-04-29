شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل جيد يوم أمس واقترب من هدفنا المنتظر عند 109.22، ونلاحظ أن السعر ارتد هبوطاً ليشير إلى التحول نحو الانخفاض من جديد، في طريقه لاختبار مستوى 107.70 مبدئياً.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 109.22 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط