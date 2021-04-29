شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً قوياً لمستوى 1.3900 ليفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، فاتحاً الطريق أمام اختبار مستوى 1.4020 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة ومن ثم تحقيق مكاسب ممتدة على المدى القصير والمتوسط.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3880.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3880 والمقاومة 1.4040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد