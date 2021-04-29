شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي مساء يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.2064، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.2170 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2300 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1.2064 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد