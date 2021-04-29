شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع مرة اخرى -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة اخرى خلال جلسة امس الاربعاء حيث اغلق عند مستوى 6658 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من العام الماضي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 6600 نقطة، مما يفتح الباب امام المؤشر لمستوى المقاومة التالي عند 6750 نقطة كمستوى اول ثم 7000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,623 بينما مستوى المقاومة هو 6,678 نقطة