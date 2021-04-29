شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10940 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 10900 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 11200 نقطة، ومع ذلك نحذر من اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,912 بينما مستوى المقاومة هو 10,971 نقطة