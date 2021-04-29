شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 13.60 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط القناة الصاعد طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 12.30 ريال في عملية جني ارباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 13.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط