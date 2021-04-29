شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 7.43 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 7.80 ريال، كما اطلق مؤشر "Price Oscillator" اشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 7 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.80ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.28 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط