شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يشهد جني ارباح -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال تداولات امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 1.12 ريال، وهو ادنى مستوى له منذ الاسبوع الماضي، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.09 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.14 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط