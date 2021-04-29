شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل مرة اخرى خلال جلسة امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 228 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 230 فلس، مما نتوقع معه انخفاضا خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 220 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 235 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 225 فلس وبين مستوى المقاومة هو 229 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط