شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة (BOURSA) -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1135 فلس، ليتجاوز بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد اشارة ايجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 1160 فلس كمستوى اول ثم 1200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1110 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1,120 وبين مستوى المقاومة هو 1,150 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد