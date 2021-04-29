شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 53.70 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 54.80 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 50.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 52.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 54.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط