شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 430 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 400 فلس كمستوى اول في عملية جني ارباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 450 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 422 فلس وبين مستوى المقاومة هو 434 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط