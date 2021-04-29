شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى خلال تداولات الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 415 فلس، مصحوبا بظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 400 فلس كمستوى اول ثم 375 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 440 فلس

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 406 فلس وبين مستوى المقاومة هو 417 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط