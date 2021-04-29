شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 209 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 202 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل متسوى 217 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 205 فلس وبين مستوى المقاومة هو 211 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط