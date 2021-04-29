شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير بداية الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 181فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 170 فلس كمستوى اول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 191 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 173 وبين مستوى المقاومة هو 182 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط