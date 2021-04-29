الاقتصاد

تسهيلات (FACIL) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما  اشرنا في تقريرنا الاخير بداية الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 181فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 170 فلس كمستوى اول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 191 فلس
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 173 وبين مستوى المقاومة هو 182 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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