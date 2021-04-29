شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الأدوية": صرف متأخرات المصدرين يوفر السيولة ويدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، بقيام صندوق تنمية الصادرات باصدر 583 شهادة للمصدرين بإجمالى مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافى 2,5 مليار جنيه، مؤكداً أن استمرار صرف المتأخرات للمصدرين يساهم فى توفير السيولة للمصانع العاملة فى قطاع التصدير.

وقال "جورج" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اتاحة هذه المستحقات يؤكد اتجاه الدولة الواضح لمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة يساعدهم على تلبية الاحتياجات فى ظل أزمة فيروس كورونا، ويسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

ومن جانب آخر أوضح الدكتور ماجد جورج ، إن السوق الأفريقية تعتبر نافذة رئيسية للصادارات المصرية ويمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجات هذا السوق من المستلزمات الطبية، مؤكدا على أهمية التواجد المصرى فى دول القارة السمراء وهذا واضح جدا في برنامج دعم الصادرات والذى يدعم الشحن إلى أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك دعم كبير للاتجاه نحو أفريقيا تقوده الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السودانى .

يذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.