شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الصقر للتأمين (8180) في آخر جلساته، ليستند السهم إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -0.12 نقطة، لتكون هذه آخر محطاته الإيجابية التي قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط تداولاته بمحاذاة خط الميل الصاعد، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.56.