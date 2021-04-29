شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فتيحي (4180) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.40% بما يعادل -0.45 نقطة، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.25، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 35.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.25 ومستوى المقاومة 34.00.