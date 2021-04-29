شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم الجوف الزراعية (6070) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 95.50، ليرتد منه انخفاضاً ويمحو جميع تلك المكاسب المبكرة ليغلق الجلسة على عدم تغيير، وذلك وسط محاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة مستوى المقاومة النفسي 100.00، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 86.20، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 100.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 86.20 ومستوى المقاومة 100.00.