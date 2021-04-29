شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم وقت اللياقة (1830) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 80.00، طيلة ثبات الدعم 73.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 73.00 ومستوى المقاومة 78.60.