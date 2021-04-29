شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بحر العرب (7201) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.00% بما يعادل 1.80 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني السهم في الوقت نفسه من الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 101.80، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 79.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 86.90 ومستوى المقاومة 100.00.