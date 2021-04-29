شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الصادرات (4140) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -7.24% بما يعادل -8.20 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 110.20، ولكن أمام ذلك يتحرك السهم حتى الآن بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 110.20، ليستهدف مستوى الدعم المهم 97.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.30 ومستوى المقاومة 110.20.