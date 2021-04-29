شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية يهاجم حاجز 10,000 – تحليل صباحي – 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر تجزئة السلع الكمالية (TRLI) في آخر جلساته، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة النفسي 10,000، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 44.30 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,750.00 ومستوى المقاومة 10,500.