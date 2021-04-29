شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 29-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 2.57% بما يعادل 264.05 نقطة، لينجح المؤشر باختراق مستوى مقاومته الحالي 10,350.00، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,350.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 11,700.