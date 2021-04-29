شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح وإيرادات "فيسبوك" تتجاوز التوقعات في الربع السنوي الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فيسبوك" يوم الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وأوضحت "فيسبوك" أنها سجلت أرباحا بنحو 9.49 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي بعد تحقيق أرباح عند 4.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح "فيسبوك" 3.3 دولار لكل سهم في الربع الأول بينما توقع محللون تحقيق أرباح معدلة بحوالي 2.37 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات شركة التواصل إلى 26.17 مليار دولار خلال الربع الأول من 17.7 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام بينما توقع محللون تسجيل إيرادات قدرها 23.6 مليار دولار.



وبلغ عدد مستخدمي "فيسبوك" 1.88 مليار شخص في الربع الأول على أساس يومي مقارنة بتوقعات إشارت إلى بلوغ عدد المستخدمين النشطين 1.89 مليار مستخدم يوميا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 1.1% وأغلق عند 307.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 310.9 دولار وأقل سعر عند 305.3 دولار.