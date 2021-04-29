شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تسجل أرباحا فصلية بأكثر من 23 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي والذي يمثل لها الربع المالي الثاني من هذا العام.



وكشفت صانعة "آيفون" الأمريكية عن نمو إيراداتها بنسبة 54% وأيضا إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهمها بقيمة تسعين مليار دولار، كما سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 23.630 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 11.249 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "آبل" أرباحا معدلة بنحو 1.40 دولار لكل سهم خلال الربع السنوي المنتهي بنهاية مارس/آذار بينما توقع محللون تسجيل ارباح معدلة بنحو 99 سنتا.



وبلغت إيرادات "آبل" 89.5 مليار دولار مقارنة بإيرادات درها 58.31 مليار دولار بل عام بينما توقع محللون تسجيل إيرادات فصلية عند 77.3 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الأربعاء عند 133.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 135 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 133.1 دولار.