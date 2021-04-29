شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليار دولار إيرادات «فيسبوك» الفصلية من 2.85 مليار مستخدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت شركة فيسبوك توقعات السوق محققة إيرادات فصلية قوية، مدعومة بزيادة الإنفاق الإعلاني من قبل الشركات خلال زيادة حركة المرور عبر الإنترنت الناجمة عن الوباء.

ارتفع إجمالي الإيرادات، التي تتكون أساساً من مبيعات الإعلانات، إلى 26.17 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغة 23.67 مليار دولار، وفقًا لبيانات «ريفينيتيف».

وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا على منصة فيسبوك بنسبة 10% إلى 2.85 مليار، بما يتوافق مع توقعات المحللين.

وبلغ صافي الدخل للربع الرابع 9.5 مليار دولار، أو 3.30 دولار للسهم، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار، أو 1.71 دولار للسهم، قبل عام. وتوقع المحللون ربحاً 2.37 دولار للسهم. (وكالات)

