شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أبل» قياسية.. ومبيعات «آيفون» تقفز 65% إلى 48 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أبل»، ليل الأربعاء الخميس، عن نتائج فصلية قياسية، مع ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 54% على أساس سنوي، وأرباحاً أقوى بكثير من توقعات «وول ستريت».

وسجلت «أبل» نمواً قوياً في كل فئة من فئات منتجاتها، وارتفعت مبيعات خط إنتاجها الأهم «آيفون»، بنسبة 65.5% عن العام الماضي. وحققت مبيعات أجهزة «ماك» و«آيباد» أداءً أفضل، حيث ارتفعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر 70.1% ونمت مبيعات «آيباد» 79% تقريباً على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها ستزيد توزيعات أرباحها بنسبة 7% إلى 0.22 دولار للسهم فضلاً عن إجازة إعادة شراء أسهم بقيمة 90 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من إنفاق العام الماضي البالغ 50 مليار دولار و 75 مليار دولار لعام 2019.

وبلغت الإيرادات الفصلية 89.58 مليار دولار مقابل توقعات 77.36 مليار دولار فقط، وبزيادة 53.7% على أساس سنوي.

وبلغت عائدات «آيفون» 47.94 مليار دولار مقابل توقعات 41.43 مليار دولار، وبزيادة 65.5%.

وحققت عائدات الخدمات 16.9 مليار دولار مقابل توقعات 15.57 مليار دولار، وبزيادة 26.7%، بينما بلغت عائدات المنتجات الأخرى 7.83 مليار دولار مقابل توقعات 7.79 مليار دولار أمريكي، وبزيادة 24%.

وبلغت عائدات أجهزة «ماك» 9.10 مليار دولار مقابل توقعات عند 6.86 مليار دولار، وحققت نمواً 70.1%. كما بلغت عائدات «آيباد» 7.80 مليار دولار مقابل توقعات عند 5.58 مليار دولار، وبزيادة 78.9%. (وكالات)

