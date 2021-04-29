العربي الممتاز والخفيف والخفيف جدا تشكل 69% من إنتاج أرامكو للنفط في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتج أرامكو السعودية بعض أفضل أنواع النفط الخام في العالم، وهي النفط العربي الممتاز، والعربي الخفيف جدا، والعربي الخفيف، والعربي المتوسط، والعربي الثقيل. وتتوافق هذه الأنواع الخمسة من النفط العربي، وأنواع المزيج التي يمكن إنتاجها منها، بدرجة كبيرة مع معظم المصافي حول العالم. وتعد الكثافة العامل الأهم في تحديد القيمة السوقية للنفط الخام؛ فالكثافة العالية، التي تعني سوائل هيدروكربونية أخف، تشير إلى قيمة أعلى لأنها تتيح المجال لإنتاج نسبة أكبر من المنتجات عالية الربحية.

النفط العربي استثنائي

ويعد النفط الخام العربي منتجا استثنائيا نظرا لمعدلات كثافته العالية، وانخفاض كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمال التنقيب عنه وإنتاجه. وتعد أنواع النفط الخفيفة أهم المنتجات، حيث شكل النفط العربي الممتاز والعربي الخفيف جدا والعربي الخفيف حوالي 69 % من إنتاج النفط الخام الإجمالي في أرامكو السعودية في عام 2020م.

ولا يوجد هناك تطابق تام بين أي عينتين من النفط الخام؛ فمثلما أن كل حبة رمل تختلف عن الأخرى، فإن لكل نوع من النفط الخام خصائص كيميائية وجزيئية تميزه. وبذات الطريقة التي تهب فيها رياح الصحراء لتشكل كثبان الرمال، فإن مكامن النفط والغاز تغير تكوين السوائل الموجودة فيها مع مرور الوقت.

وتعرف عملية الكشف عن الألغاز المحيرة للنفط بعملية (معايرة النفط الخام). ويعد الكشف عن أسرار تكوين النفط الخام في غاية الأهمية بالنسبة للمستهلكين، كما أنه أمر جوهري للمحافظة على سلسلة قيمة إنتاج النفط والغاز في أرامكو السعودية.

معايرة النفط الخام

معايرة النفط الخام هي عملية التقييم الكيميائي لقيم النفط الخام، التي تجرى في المختبرات المعدة لفحص النفط. وتسفر هذه العملية عن بيانات تحليلية مكثفة حول محتوى المواد الهيدروكربونية في النفط، لتستفيد منها المصافي وتجار النفط ومنتجوه. وتكمن أهمية هذه البيانات بوجه خاص في أنها تساعد مرافق التكرير في تحديد ما إذا كان لقيم النفط مناسبا لمصفاة محددة، حيث يؤدي فهم تعقيدات النفط الخام إلى تجنب المشكلات المتعلقة بالإنتاج والجودة والبيئة.

معاينة أسرار النفط

وعلى مدى عقود مضت، تولت المختبرات التابعة لأرامكو السعودية مهمة دراسة الأسرار العميقة للنفط العربي، حيث تصل عينات قوامها 15 لترا من النفط المستخرَج من مكامن أرامكو السعودية إلى مركز البحوث والتطوير في مقر الشركة في الظهران كل ستة أسابيع تقريبا.

وداخل أسوار المركز، يقوم علماء وفنيون من قسم الخدمات الفنية بفحص خصائص سوائل النفط البراقة المثيرة للاهتمام. وتبدأ عملية الفحص داخل مختبر التقطير، حيث يصب النفط الخام في جهاز التقطير عبر التكسير، الذي يشبه مرفقا مصغرا للمعالجة والتكرير.

ويعتمد جهاز التقطير على وسائل الجاذبية والتسخين والتبريد في تحليل النفط بدقة إلى عدة منتجات هيدروكربونية تعرف بالعناصر الجزئية. وتشمل هذه المنتجات، التي يصل عددها إلى 13 منتجا، كل من البنزين والديزل والكيروسين والبيتومين.

تسويق النفط العربي للعالم

وعند الدخول إلى الممر الطويل بالقرب من مرفق التقطير، نجد خلف كل باب في الممر مختبرا ضخما مصمما لفحص عنصر جزئي معين من النفط. ويخضع كل مختبر العنصر الجزئي المخصص له إلى تحليل منهجي مكثف يفحص الخصائص الجزيئية والفيزيائية والكيميائية. وتسهم هذه النتائج مجتمعة في إنجاز عملية المعايرة الشاملة، حيث يعد هذا التحليل الكيميائي المعقد والمهم ركنا رئيسا في تسويق النفط الخام. وتسهم البيانات التي تسفر عنها عملية معايرة النفط الخام في تحديد كيفية استخدام اللقيم. وهي بيانات مهمة لاتخاذ القرارات فيما يتصل بأعمال التكرير.

سلامة مرافق الأعمال

وإلى جانب المساعدة في تسويق النفط الخام للمستهلكين، يسهم فحص النفط الخام في المحافظة على سلامة مرافق الإنتاج والمعالجة. وتمر المنتجات الهيدروكربونية بتغيرات أثناء عملية الإنتاج، فقد ترتفع مثلا نسبة الكبريت أو تنخفض في غضون فترات قصيرة، وفي بعض الحالات قد يتسبب اللقيم في إعاقة التدفق عبر خط الأنابيب، حيث يمكن لدفعة من النفط الخام التسبب بمشكلات لأعمال الإنتاج والمعالجة، ويوظف علماء الشركة خبراتهم في مجال الكيمياء لحل مثل تلك المشكلات.

وتشغل أرامكو السعودية 13 مختبرا ميدانيا تنتشر عبر كافة مرافق أعمالها، حيث تستلم هذه المختبرات عينات النفط الخام من المرافق وتفحصها كل يوم. أما بالنسبة للغاز المنتج في أرامكو السعودية، فإن معظمه يستخدم في توليد الكهرباء محليا، ويتميز بأنه أقل تعقيدا من حيث التركيب، ويجري فحصه في الموقع في أكثر الأحيان.

النفط العربي الممتاز







المحتوى الكبريتي تقل نسبته عن 0.5 %



الكثافة تزيد على 40 درجة



النفط العربي الخفيف جدا





الكثافة تتراوح بين 36 و40 درجة



المحتوى الكبريتي يتراوح بين 0.5 % و 1.3 %



النفط العربي الخفيف





الكثافة تتراوح بين 32 و 36 درجة



المحتوى الكبريتي يتراوح بين 1.3 % و 2.2 %



النفط العربي المتوسط





الكثافة تتراوح بين 29 و 32 درجة



المحتوي الكبريتي يتراوح بين 2.2 % و 2.9 %



النفط العربي الثقيل