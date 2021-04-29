شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية بين واعد وشركة فلك لتعزيز صفقات رأس المال الاستثماري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز واعد، ذراع أرامكو السعودية لريادة الأعمال، اتفاقية تعاون مع شركة فلك للأعمال والاستثمار، لتعزيز التعاون في صفقات رأس المال الاستثماري لتمويل المزيد من الشركات السعودية الناشئة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لمركز واعد بالظهران، أضوى الدخيل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلك وحسن إكرام الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة فلك، ووسيم بصراوي الرئيس التنفيذي لمركز واعد وسلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في وحدة (واعد فنتشرز).

وتعد الاتفاقية مع شركة فلك هي خامس تحالف يعلن عنه مركز واعد منذ شهر ديسمبر الماضي في إطار جهوده لتوسيع نطاق بحثه عن شركات سعودية ناشئة واعدة، حيث وقع المركز اتفاقيات تعاون مع مجموعة عقال، أكبر شبكة مستثمرين مساندين سعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووكالة التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة (نماء المنورة)، وشركة وادي طيبة.

وتعتبر شركة فلك مزيجا فريدا من مساحات العمل المشترك، واستثمارات رأس المال الاستثماري، وشبكة المستثمرين المساندين، وبرنامج مسرعات مدعوم بالاستثمار للشركات التقنية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على المملكة. وحتى الآن، حققت الشركات الناشئة في محفظة فلك إيرادات مجمعة تزيد عن 550 مليون ريال.

وتأسست فلك في عام 2018 من قبل أضوى الدخيل، وهي من مواليد جدة وتبلغ من العمر 29 عاما.