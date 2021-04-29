شكرا لقرائتكم خبر البنك الأهلي يقدم خدمات تمويلية في فروع «العقاري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي السعودي، في مقر الصندوق بالرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج (سكني) داخل فروع الصندوق حول المملكة.

ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق المشرف العام منصور بن ماضي، ومن جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ماجد الغامدي، وتعد هذه الاتفاقية الرابعة التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية وذلك استمرارا للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن الاتفاقية مع البنك الأهلي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بهدف توفير الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي (سكني) تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعوم.

وقال بن ماضي «نتطلع إلى تواجد جميع شركائنا من الجهات التمويلية في جميع فروع الصندوق خلال الفترة المقبلة لتقديم الحلول التمويلية والسكنية عن قرب للأسر السعودية ضمن برنامج القرض المدعوم»، مؤكدا استمرار الصندوق في زيادة مستوى رضا مستفيديه من خلال تسهيل إجراءات الحصول على السكن الملائم من خلال الخدمات الالكترونية إضافة إلى تواجد الجهات التمويلية داخل الفروع.

من جهته، ثمن الغامدي الشراكة المستمرة مع الصندوق، مبينا أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة التعاون بين الطرفين واستكمالا للعديد من المبادرات والجهود المشتركة مع الصندوق التي من شأنها أن تسهم في تطور القطاع السكني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأفاد أن الاتفاقية ستمكن البنك من تقديم الحلول والمزايا التمويلية والسكنية لمستفيدي (سكني) من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال تواجده داخل فروع الصندوق في مختلف مدن ومناطق المملكة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات (القرض العقاري المدعوم) من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق.

بنوك تقدم خدماتها في فروع الصندوق العقاري:

