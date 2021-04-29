شكرا لقرائتكم خبر دويتشه بنك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيتعين تخصيص نحو مليار يورو لسداد الفائدة لقروض معينة، ما يعني أن الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين تبلغ 908 ملايين يورو. ويأتي هذا على النقيض تماما مع الربع الأول من العام الماضي والذي شهد تسجيل خسارة بلغت 43 مليون يورو.
وعلى الرغم من البداية السيئة للعام الماضي، تمكن أكبر بنك في ألمانيا من تحقيق أرباح لعام 2020 ككل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014 .
وقال الرئيس التنفيذي كريستيان زيفنج «إن الربع الأول هو دليل إضافي على أن دويتشه بنك يسير على الطريق الصحيح في جميع الأعمال الأساسية الأربعة، ويعمل على بناء ربحية مستدامة».
كانت هذه تفاصيل خبر دويتشه بنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.