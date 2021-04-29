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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دويتشه بنك الألماني سجل في الربع الأول من العام أفضل أداء فصلي في سبع سنوات، حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار).

وسيتعين تخصيص نحو مليار يورو لسداد الفائدة لقروض معينة، ما يعني أن الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين تبلغ 908 ملايين يورو. ويأتي هذا على النقيض تماما مع الربع الأول من العام الماضي والذي شهد تسجيل خسارة بلغت 43 مليون يورو.

وعلى الرغم من البداية السيئة للعام الماضي، تمكن أكبر بنك في ألمانيا من تحقيق أرباح لعام 2020 ككل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014 .

وقال الرئيس التنفيذي كريستيان زيفنج «إن الربع الأول هو دليل إضافي على أن دويتشه بنك يسير على الطريق الصحيح في جميع الأعمال الأساسية الأربعة، ويعمل على بناء ربحية مستدامة».