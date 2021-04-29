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وجاءت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموها بنسبة 4.7% فقط بعد تراجعها بنسبة 1.5% سنويا خلال فبراير الماضي.
في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة شهرية بنسبة 1.2% بعد ارتفاعها بنسبة 3.1% خلال الشهر السابق.
وزادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 0.4% عن الربع الأخير من العام الماضي إلى 37.23 تريليون ين.
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