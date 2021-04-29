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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5.2 % معدل نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس الماضي لتصل قيمتها إلى 13.49 تريليون ين.

وجاءت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموها بنسبة 4.7% فقط بعد تراجعها بنسبة 1.5% سنويا خلال فبراير الماضي.

في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة شهرية بنسبة 1.2% بعد ارتفاعها بنسبة 3.1% خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 0.4% عن الربع الأخير من العام الماضي إلى 37.23 تريليون ين.