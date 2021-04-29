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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - القابضة للخدمات البترولية أعلنت تجديد عقود عمل 7 حفارات نفط تعمل في المملكة العربية السعودية.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس الأربعاء إلى أن العقود الجديدة تشمل 4 حفارات بحرية و3 حفارات برية. كما أنه تم تجديد عقد 4 حفارات لمدة 10 سنوات وحفارين لمدة 5 سنوات وحفار واحد لمدة ثلاث سنوات.

وتقدر القيمة الإجمالية للعقود الجديدة بنحو 950 مليون دولار، بمعدل يومي يماثل بدرجة كبيرة التعاقدات الحالية.

يذكر أن شركة أديس الدولية القابضة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة كشركة خدمات بترولية وتضم نحو 4000 موظف بحسب موقعها الالكتروني.