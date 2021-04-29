شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء 28 أبريل 2021، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.45%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.88%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.12%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.52%.

وهبط قطاعي الخدمات التعليمية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.38%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.05%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.97%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.39%، 0.21%، على التوالي.

أنهى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بتراجع بنسبة 1.1% بعد صعود 5 جلسات خلال آخر 7 جلسات، وزاد المؤشر بنسبة 4.42% منذ جلسة 15 أبريل الجاري، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.9 مليون ورقة مالية بقيمة 794.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.97%، والعرب على 5.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 830.5 ألف جنيه، 33.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.